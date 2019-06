Bericht: Wechsel von Max Kruse zu Fenerbahce vor dem Abschluss

Offenbar hat Max Kruse nach seinem Abschied von Werder Bremen einen neuen Verein gefunden. Wie türkische Medien übereinstimmend berichten, soll der Ex-Nationalspieler sich Fenerbahce Istanbul anschließen . In der kommenden Woche soll Kruse beim Spitzenklub einen Dreijahresvertrag unterschreiben. Demnach soll er deutlich weniger verdienen, als er sich bei einer Verlängerung in Bremen gewünscht hatte.

Der Wechsel hat allerdings einen Haken: Genau wie Werder hat auch Fenerbahce, wo der ehemalige Bremer Mehmet Ekici spielt, den Sprung in den Europapokal verpasst. Der Klub vom Bosporus wurde in der Süper Lig hinter Galatasaray, Basaksehir, Besiktas, Trabzonspor und Malatyaspor lediglich Sechster. Kruse soll sich bereits zwei Mal mit Fener-Sportdirektor Damien Comolli getroffen haben.

So viel Gehalt kassiert Kruse bei Fenerbahce

Finanziell soll der Wechsel aber lukrativ sein: Kruse, der laut Deichstube auf einen Transfer in die Premier League geschielt hatte, dürfte in Istanbul rund 2,5 Millionen Euro netto verdienen. In Bremen waren es 3,5 Mio., diese allerdings brutto. Vom SVW hatte der 31-Jährige für eine Verlängerung demnach ein Salär in Höhe von sechs Millionen Euro gefordert. Diese Summe schreckte demnach auch Eintracht Frankfurt ab, obwohl die Hessen an einem Transfer grundsätzlich Interesse hatten.