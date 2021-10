Max Kruse in Mainz bepöbelt und mit Bier bespritzt: Union-Profi reagiert cool

In der 83. Minute war der Arbeitstag von Max Kruse beendet. Der Star von Union Berlin wurde beim 2:1-Erfolg bei Mainz 05 für Kevin Möhwald ausgewechselt und machte sich über einen Umweg in Richtung Bankplatz auf. Kruse verließ das Spielfeld so, dass er hinter dem Tor der Mainzer Tribüne entlang gehen musste - und wurde dabei zum Opfer von Pöbeleien und Bier-Spritzern der Fans der 05er. Mit einem ungläubigen Blick starrte der Berliner in Richtung Tribüne - doch der Ex-Nationalspieler blieb cool. Auch im Interview nach dem Spiel: "Warum soll mich so was provozieren? Was soll ich zu solchen Quatschköppen sagen?", sagte Kruse bei DAZN.

