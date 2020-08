"Wunschkonzert" - Union-Star Max Kruse kritisiert DFL wegen Bundesliga-Eröffnungsspiel der Bayern 

Max Kruse ist für seine Meinungsstärke bekannt. Nun hat der Union-Profi Kritik am neuen Bundesliga -Spielplan geäußert und wirft der Deutschen Fußball Liga (DFL) im Zusammenhang mit dem Eröffnungsspiel der Bayern gegen Schalke (18. September) süffisant mangelndes Fingerspitzengefühl vor. " Wir sind alle voller Vorfreude auf die Saison. Da habe ich mir direkt mal den Spielplan angesehen für die neue Saison. Da habe ich gesehen, hey, Bayern darf doch die Saison eröffnen. Super, freut mich. Noch dazu auf eigenen Wunsch ", witzelte der frühere Bremer in seiner Instagram-Story.

Hintergrund: Eigentlich sollte das Auftaktspiel der neuen Saison vom BVB und Borussia Mönchengladbach ausgespielt werden. Den Bayern, die als Titelverteidiger traditionell das erste Spiel der Saison bestreiten, sollte nach dem Champions-League-Finale an diesem Sonntag etwas mehr Regenerationszeit ermöglicht werden. Das Freitagsspiel der Münchner sollte daher auf den folgenden Montag verschoben werden. Doch der am Freitag neu veröffentlichte DFL-Plan besagt, dass die Partie zwischen dem BVB und Gladbach stattdessen das Topspiel des ersten Spieltags am Samstagabend um 18.30 Uhr ist - und die Bayern bereits am Freitag gegen Schalke 04 (20.30 Uhr) antreten. Die Bayern hätten demnach laut DFL "ihr Anliegen erklärt, als aktueller Titelträger traditionell den Auftakt der Spielzeit zu bestreiten und dafür auf zusätzliche Vorbereitungszeit vor dem ersten Spieltag zu verzichten".