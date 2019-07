Max Kruse bestätigt Klopp-Anruf: Deshalb habe ich Liverpool abgesagt

Nach seinem Abschied von Werder Bremen ist Stürmer-Star Max Kruse auf der Suche nach einem neuen Verein in der Türkei fündig geworden. Vor wenigen Wochen unterschrieb der 31-Jährige einen mehrjährigen und gut dotierten Vertrag beim türkischen Erstligisten Fenerbahce Istanbul, den er wieder in die Champions League führen soll. Doch für Kruse hätte es auch andere Optionen gegeben - neben Eintracht Frankfurt hätte er auch in die englische Premier League wechseln können.