Als Kruse-Ersatz: Werder Bremen baggert offenbar an Augsburg-Stürmer Gregoritsch

Der Abgang von Stürmer Max Kruse reißt eine Lücke im Kader des SV Werder. Der 31-Jährige erzielte in der Saison elf Tore und legte zehn weitere Treffer auf. Auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger sind die Bremer offenbar bei Ligakonkurrent FC Augsburg fündig geworden. Bild und der Weser-Kurier berichten übereinstimmend, dass Werder starkes Interesse an einem Transfer von Michael Gregoritsch habe.

Demnach haben die "Gün-Weißen" bereits "intensive Gespräche" mit dem Österreicher geführt. Doch der aktuelle Marktwert und der Vertrag des 25-Jährigen dürften einen Transfer an die Weser erschweren. Laut transfermarkt.de wird der Wert des Spielers auf rund 16 Millionen Euro taxiert, dazu läuft sein Vertrag beim FCA noch bis 2022. Der ablösefreie Abgang von Max Kruse, der sogar mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird, ist in dieser Hinsicht noch ein wenig schmerzlicher für die Werderaner.