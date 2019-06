Bobic bestätigt Kruse-Interesse: So nah war Eintracht Frankfurt einer Verpflichtung

Fjörtoft, Okocha, Boateng & Co. - 25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde. ©

Bobic über Max Kruse: "Beliebt und sehr gefragt"

Türkische Medien berichten, dass der Wechsel Kruses zu Fenerbahce unmittelbar bevorstehen soll. In der kommenden Woche soll Kruse beim Spitzenklub einen Dreijahresvertrag unterschreiben. Demnach soll er deutlich weniger verdienen, als er sich bei einer Verlängerung in Bremen gewünscht hatte. Kruse soll sich bereits zwei Mal mit Fener-Sportdirektor Damien Comolli getroffen haben.

Finanziell soll der Wechsel aber lukrativ sein: Kruse, der laut Deichstube auf einen Transfer in die Premier League geschielt hatte, dürfte in Istanbul rund 2,5 Millionen Euro netto verdienen. In Bremen waren es 3,5 Mio., diese allerdings brutto. Vom SVW hatte der 31-Jährige für eine Verlängerung demnach ein Salär in Höhe von sechs Millionen Euro gefordert.