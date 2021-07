Max Kruse träumt von Gold und ist von Olympia-Absagen enttäuscht: "Ich finde es schade"

Nach Trainer Stefan Kuntz hat sich auch Max Kruse kritisch zu der offenbar schwierigen Zusammenstellung des deutschen Kaders für das olympische Fußball-Turnier in Tokio geäußert. "Ich finde es gut von Union, dass sie uns da geholfen und keine Steine in den Weg gelegt haben. Es ist ein persönliches Highlight für jeden Spieler. Deswegen finde ich es schade, dass es Vereine gibt, die da anderer Meinung sind. Aber was soll man machen? Man kann es ja nicht ändern", meinte der 33-Jährige, der von Union Berlin ebenso wie sein Klubkollege Cedric Teuchert die Freigabe für Olympia erhalten hatte, im Mittagsmagazin des ZDF.

