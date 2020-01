Fenerbahce-Profi Max Kruse überzeugt bei "The Voice" in der Türkei - "Singe viel unter der Dusche"

Max Kruse kann nicht nur für Fenerbahce Istanbul Tore schießen, der Ex-Nationalspieler hat auch seine Gesangskünste unter Beweis gestellt. Der frühere Kapitän von Bundesligist Werder Bremen hat mit dem Klassiker „Sway“ von Dean Martin in der türkischen Version der Castingshow „The Voice“ für Aufsehen gesorgt und bei einem Prominenten-Special am Silvestertag stimmlich durchaus überzeugt. „Ich singe viel unter der Dusche. Aber es ist das erste Mal, dass es Zuschauer gibt“, sagte der Torjäger vor seinem Auftritt in englischer Sprache.

Drei der vier Juroren drehten sich für Kruse um

Der 31 Jahre alte Kruse war im vergangenen Sommer von Werder Bremen nach Istanbul gewechselt und erzielte für den Traditionsklub in zwölf Einsätzen zwei Treffer und legte sechs Tore auf. Auch auf der "The Voice"-Bühne war er erfolgreich, drei der vier Jurorenstühle drehten sich um - er hatte bei der Auswahl eines "Coaches" also fast freie Wahl. Letztendlich entschied Kruse sich für Juror und Fenerbahce-Fan Beyazit Öztürk.

Max Kruse'nin, O Ses Türkiye performansı.



Nasıl buldunuz? pic.twitter.com/sWGHMPIvLB — Tek Yol FENER (@TekYolFener) December 31, 2019

Kruse: "Fühle mich in der Türkei sehr wohl"

Vom Moderator wurde der Offensivspieler anschließend auch dazu befragt, wie er sich in der Türkei eingelebt hat. "Es ist das erste Mal, dass ich außerhalb von Deutschland lebe", so Kruse, "es gibt außerhalb der Türkei verschiedene Meinungen über dieses Land, aber ich sehe hier sehr hilfsbereite und freundliche Menschen. Ich fühle mich sehr gut und sehr wohl hier." Auch ein paar türkische Worte brachte der Deutsche über die Lippen. Worüber die Juroren bei ihrem Urteil allerdings genau sprachen, habe er nicht verstanden, so gut verstehe er die neue Sprache noch "nicht wirklich".

