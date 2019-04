Max Eberl über Poker um Werder-Stürmer Max Kruse: "Er wird noch einen großen Vertrag unterschreiben"

Max Eberl hat eine Rückkehr des Bremer Offensivspielers Max Kruse zu Borussia Mönchengladbach erneut ausgeschlossen , glaubt aber an einen fetten Zahltag für den Routinier. "Max ist ein fantastischer Fußballer. Wir haben ihn hier zwei Jahre erlebt. Ich weiß, er wird seinen Weg weitermachen. Er wird noch einen großen Vertrag unterschreiben, aber nicht in Gladbach", sagte Gladbachs Sportdirektor im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF. Kruses Vertrag bei Werder läuft im Sommer aus. Der Ex-Nationalspieler stand von 2013 bis 2015 in Mönchengladbach unter Vertrag.

Kohfeldt weiter: "Wir haben einen klaren Zeitplan für uns beide und wissen, wann wir was voneinander erwarten." Der 31-jährige Kruse, der seine Profikarriere 2007 in Bremen begonnen hatte und 2016 vom VfL Wolfsburg an die Werser zurückgekehrt war, kommt in der laufenden Bundesliga-Spielzeit auf 20 Tor-Beteiligungen (zehn Treffer, zehn Vorlagen).