Bericht: Max Kruse vor Transfer ins Ausland? AS Rom will Werder-Kapitän

Seit Wochen ranken sich Spekulationen um Max Kruse und seine Zukunft beim SV Werder Bremen. Kein Wunder, denn der Vertrag des 31-jährigen Stürmers läuft am Ende der Saison los. Zwar laufen die Gespräche zwischen Klub und Spieler, eine zeitnahe Unterschrift unter einen neuen Vertrag wird es allerdings (wohl) nicht geben.

Das liegt vor allem daran, dass der seit Wochen in Gala-Form aufspielende Ex-Nationalspieler zahlreiche Interessenten aus dem In- und Ausland hat. Der gebürtige Reinbeker, der seit 2016 beim SVW spielt, wurde zuletzt etwa mit seinem früheren Verein Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht. Nun soll laut Bild ein neuer Verein aufgetreten sein: die AS Rom hat demnach ihre Bemühungen um eine Verpflichtung des Angreifers intensiviert.

Der SPORTBUZZER zeigt euch die aktuellen Vertragslaufzeiten aller Spieler von Werder Bremen.

Letzter großer Kruse-Vertrag im Ausland?

Offenbar soll Kruse sich intensiver mit einem Wechsel ins Ausland auseinandersetzen. Bislang war der Routinier nur in Deutschland aktiv, wo er für den FC St. Pauli, den SC Freiburg, die Gladbacher und den VfL Wolfsburg spielte, ehe er vor drei Jahren zu seinem Jugendverein Werder Bremen zurückkehrte. Ein Wechsel nach Italien würde Sinn machen, um im Ausland einen letzten großen Vertrag zu unterschreiben. Auch Tottenham und Inter Mailand sollen ihr Interesse signalisiert haben. In dieser Saison schoss Kruse in der Bundesliga starke zehn Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor. Die Verpflichtung von Hannovers Angreifer Niclas Füllkrug hatte am Donnerstag aber die Spekulationen um Kruses Zukunft erneut befeuert.

Immer wieder hatte Kruse deutlich gemacht, wie wichtig ihm eine Teilnahme am Europapokal wäre. Werder hat als derzeitiger Tabellenachter noch Chancen, sich in den verbliebenen Bundesliga-Spielen für den internationalen Wettbewerb zu qualifizieren. Möglicherweise ist das Erreichen der Europa League auch eine finanzielle Voraussetzung im Kampf um Kruses weitere Verpflichtung.

Aktuell laboriert Kruse an einer Oberschenkelverletzung. Möglich, dass Kruse, der von Bremer Medien als "Herz und Hirn" der Werder-Mannschaft betitelt wird, am Wochenende gegen Fortuna Düsseldorf nicht mitwirken kann. Danach bleiben dem SVW mit seinem Publikumsliebling nur noch die Spiele gegen Borussia Dortmund, die TSG Hoffenheim und RB Leipzig - sollte Kruse nicht doch noch seinen Vertrag am Osterdeich verlängern...

