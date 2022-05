"Der ist krank": Warum Wolfsburg-Profi Max Kruse nicht unter Trainer Felix Magath spielen würde

Max Kruse, der seit seinem Wechsel im Winter zum VfL Wolfsburg bereits sechs Treffer erzielte und einen nicht unerheblichen Anteil am inzwischen fixen Klassenerhalt der "Wölfe" hat, ist bekannt dafür, Klartext zu sprechen und seine eigene Meinung zu vertreten. Das tut er auch auf der Streaming-Plattform Twitch, auf der er regelmäßig live zu sehen ist und mit seinen Fans in den Dialog tritt – wie auch am vergangenen Sonntag. Kurios: Nachdem ihn ein User im Stream aufforderte, in der kommenden Saison unter Trainer Felix Magath, der aktuell mit Hertha BSC um den Klassenerhalt kämpft, zu spielen, holte Kruse verbal aus.

