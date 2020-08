Kommentar zum Transfer von Max Kruse: Die Kirsche auf der Union-Torte

Eines ist schon jetzt, knapp sechs Wochen vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison, sicher: der 1. FC Union Berlin wird öfter in den Schlagzeilen sein, als jemals zuvor. Mit der Verpflichtung von Max Kruse holen sich die Hauptstädter ein Stück Glamour nach Köpenick. Der ehemalige Nationalspieler kommt gerne mal im tarnfarbenen Maserati zum Training, vergnügt sich an den Pokertischen der umliegenden Casinos und lässt seine Follower bei Instagram inzwischen fast an jedem Schritt seines Alltags teilhaben. Das ist die eine Seite von Max Kruse.