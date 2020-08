Max Kruse bei Union vorgestellt: Nicht für Nachtleben in Berlin - Seitenhieb gegen Werder-Sportchef Baumann

Max Kruse ist zurück in der Bundesliga. Der 32-Jährige schließt sich Union Berlin an - und stellt bei seiner Präsentation gleich mal klar, dass er nicht wegen der Vorzüge des Nachtlebens in die Hauptstadt gewechselt sei, sondern aus sportlichen Gründen. In dem Zusammenhang kritisierte er auch seinen Ex-Klub Werder Bremen.