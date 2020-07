Türkische Medien berichten: Max Kruse vor Transfer zu Union Berlin – auch Werder will "nichts ausschließen"

Max Kruse steht vor einer Rückkehr in die Bundesliga - so viel ist mittlerweile gesichert. Nur welchem Verein der Ex-Nationalspieler sich anschließt bleibt offen. Kruse, der seinen Vertrag bei Fenerbahce Istanbul vor wenigen Monaten wegen ausstehender Gehaltszahlungen aufgelöst hatte, gilt als Kandidat bei seinem früheren Verein Werder Bremen . Wie die türkische Nachrichtenagentur DHA berichtet, soll allerdings ein Ligakonkurrent der Bremer das Rennen um den 32-Jährigen machen.

Für Union wäre die Verpflichtung des früheren DFB-Stars ein Coup. Kruse gehört nach wie vor zu den besten deutschen Angreifern. In der vergangenen Saison gelangen ihm bei Fenerbahce sieben Tore und sieben Vorlagen in 20 Spielen. Der gebürtige Reinbeker war im deutschen Fußball zuvor für den FC St. Pauli, den SC Freiburg, Mönchengladbach und den VfL Wolfsburg aktiv. Von 2016 bis 2019 spielte er für den SVW. Für die Bremer schoss er in 94 Spielen 35 Tore.