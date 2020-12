Bittere Diagnose: Top-Stürmer Max Kruse fehlt Union Berlin wochenlang

Bittere Nachricht für Union Berlin: Nach eigenen Angaben vom Samstagnachmittag müssen die Köpenicker "in den kommenden Wochen" auf Top-Stürmer Max Kruse verzichten. Der 32-Jährige habe sich bei der 1:3-Niederlage am Freitagabend bei Hertha BSC eine Muskelverletzung am hinteren Oberschenkel zugezogen. Dies sei das Ergebnis weiterer Untersuchungen in der Berliner Charité. Kruse hatte sich die Blessur in der Nachspielzeit der Partie bei einer unglücklichen Aktion zugezogen und das Feld anschließend verlassen müssen.

