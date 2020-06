Max Kruse sorgt für Aufsehen: Ex-Nationalspieler beim VfB Stuttgart vorgefahren

Bahnt sich da beim Bundesliga-Aufsteiger ein Transfer an? Ex-Nationalstürmer Max Kruse hat mit einem Besuch beim Noch-Zweitligisten VfB Stuttgart am Donnerstagmittag für Aufsehen gesorgt. Der 32-Jährige verbreitete über die sozialen Netzwerke ein Video, das zeigt, wie er an der Geschäftsstelle der Schwaben in Bad Cannstatt vorfährt.