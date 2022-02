Michael Rummenigge: Kruse muss die Schicksalsgemeinschaft Schmadtke/Kohfeldt retten

Nachdem sich der VfL Wolfsburg auf der Zielgeraden der Transferperiode an die allerletzten Strohhalme geklammert hat, ist die Partie am Sonntag gegen die SpVgg Greuther Fürth ein absolutes Schlüsselspiel. Vor allem der neue Hoffnungsträger Max Kruse muss sofort liefern – sonst könnte die neuerliche Zusammenarbeit zwischen dem Rückkehrer von Union Berlin und VfL-Trainer Florian Kohfeldt schon nach wenigen Tagen wieder beendet sein. Denn: In den vergangenen elf Pflichtspielen gelang den Wolfsburgern nicht ein einziger Sieg. Man steckt inzwischen tief im Abstiegskampf. Bei so einer Bilanz ist kein Coach mehr zu halten. Ich weiß aus eigener Erfahrung: Erlebt man eine derartige Serie, glaubt man dem Trainer irgendwann nicht mehr. Egal, ob dessen Aussagen richtig oder falsch sind. Anzeige

Beim VfL deutet sich diese Entwicklung nun schon seit Wochen an. Warum hat der Verein bisher nicht gehandelt? Ich denke, dass sich in der sportlichen Führung eine Art Schicksalsgemeinschaft gebildet hat. Sportdirektor Jörg Schmadtke entließ nach neun Spieltagen der laufenden Saison den erst im Sommer verpflichteten Mark van Bommel. Dieser Schuss war also danebengegangen. Als Nachfolger kam Kohfeldt. Auch dieser Schuss saß nicht. Würde Schmadtke nun also erneut Konsequenzen ziehen, müsste er binnen weniger Monate den dritten Trainer holen. Fraglich, ob der Aufsichtsrat des VfL ihm noch einmal so eine Entscheidung überlässt. Geht also Kohfeldt, dürfte es auch für Schmadtke – dessen Vertrag im Sommer ohnehin endet – eng werden.

Was machen Vereine, die im Winter derart mit dem Rücken zur Wand stehen? Sie verfallen in Aktionismus und versuchen, das zu retten, was noch zu retten ist. Ob dies dem VfL mit den jüngsten Kader-Veränderungen gelingt, wage ich zu bezweifeln. Mit Wout Weghorst und Josuha Guilavogui hat man zwei erfahrene und gute Spieler abgegeben. Neu kamen der dänische Stürmer Jonas Wind, der erst 18-jährige Kevin Paredes und eben Kruse. Für mich ist klar: Die Mannschaft ist dadurch nicht besser geworden. Wind und Paredes müssen sich erst an die Bundesliga gewöhnen. Sie brauchen Zeit, die der VfL nicht hat. Und ob Kruse in fortgeschrittenem Alter noch Abstiegskampf kann, ist offen.