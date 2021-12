Nach Sieg beim VfL Bochum: Union-Profi Max Kruse schimpft über "asoziale Fans"

Torschütze Max Kruse vom 1. FC Union Berlin hat sich nach dem 1:0-Sieg beim VfL Bochum über die „asozialen Fans“ des Gastgebers beklagt. "Heute war wieder ein Tag, an dem sich alle Ruhrpott-Assis in Bochum versammelt haben und einfach mal dachten, heute gehen wir ins Stadion", sagte der 33 Jahre Angreifer am Samstagabend in seiner Instagram-Story. "Aber war wohl nichts. Gute Nacht euch - und einen Kuss auf die Nuss", fügte Kruse hinzu. Er wisse aber, dass "80, 90 Prozent der Fans" des VfL sympathisch seien. Union hatte die Partie in der Bundesliga zuvor durch ein Tor von Kruse gewonnen.

