Gladbach-Sportdirektor Eberl über Transfer von Werder-Star Kruse: "Nicht unser Beuteschema"

Gladbach-Sportdirektor Max Eberl hat sich zu einer möglichen Rückkehr von Stürmer Max Kruse zur Borussia zu Wort gemeldet. "Wir wissen, was wir an ihm hatten. Er ist ein unfassbar intelligenter Spieler", sagte der Kaderplaner gegenüber Sky. Im Anschluss daran ließ er aber durchblicken, dass Kruse höchstwahrscheinlich nicht nach Gladbach zurückkehren wird. "Aber Max ist auch schon über 30. Das ist nicht unser Beuteschema. Wir wollen mit jungen Spielern arbeiten", ergänzte Eberl.

Kruse hatte bereits zwischen 2013 und 2015 für die Gladbacher gespielt und dabei 25 Treffer für die Borussia erzielt. Zuletzt hatte es immer wieder Medienberichte über einen Wechsel von Kruse zurück nach Gladbach gegeben . Der Vertrag des 31-Jährigen läuft im Sommer aus, Werder will unbedingt mit seinem besten Spieler verlängern.

Kruse auch im Ausland begehrt

Kruse hatte zuletzt immer wieder betont in der nächsten Saison europäisch spielen zu wollen. In der laufenden Saison spielt der Bremer stark auf und kommt auf zehn Ligatore und ebenso viele Vorlagen. Die starken Leistungen machen den Kapitän der Bremer natürlich zu einem begehrten Spieler. Die Tottenham Hotspur und Inter Mailand sollen sich Medienberichten zufolge mit Kruse beschäftigen. Auch der FC Schalke soll in der Winterpause bei Werder bereits vorstellig geworden sein.