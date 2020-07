Dietmar Hamann: Verpflichtung von Max Kruse könnte Werder Bremen auch bei anderen Transfers helfen

Der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann hat Werder Bremen eine Verpflichtung von Stürmer Max Kruse ans Herz gelegt. "Falls Kruse sich eine Rückkehr vorstellen kann, sollte Werder ihn zurückholen", sagte der 46-Jährige dem Weser-Kurier. Kruse spielte zuletzt bei Fenerbahçe Istanbul in der Türkei, hatte dort aber Mitte Juni vorzeitig seinen Vertrag gekündigt. Der Ex-Profi von Werder, dem VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach hatte zuletzt öffentlich mit einem Comeback in Deutschland geliebäugelt, war allerdings hauptsächlich mit Union Berlin in Verbindung gebracht worden.