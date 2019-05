Max Kruse verlässt Werder Bremen im Sommer - Sturm-Star verlängert Vertrag nicht

Werder Bremen muss in der Zukunft auf seinen Sturm-Star und Kapitän Max Kruse verzichten. Der 31-jährige Offensivmann wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern und den Klub verlassen. Dies bestätigten Spieler und Verein. "Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Ich habe bei meiner allerersten Werder-PK gesagt, dass ich dem Verein helfen möchte zu alter Stärke zurückzukehren", erklärte Kruse in einem Video auf seinem Facebook-Kanal. "Ich habe es immer geliebt ins Stadion einzulaufen. Das werde ich definitiv vermissen", so Kruse. Einen neuen Klub hat der einstige Nationalstürmer nach eigenen Angaben noch nicht gefunden.