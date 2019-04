Bericht: Gladbach will Kruse-Rückkehr - Werder-Boss: "Für andere Klubs interessant"

Kehrt Max Kruse Werder Bremen am Ende der Saison den Rücken? Der Vertrag des 31-jährigen Stürmers läuft am Ende der Saison aus - seine Zukunft ist nach wie vor offen. Nach Angaben des Express arbeitet Werders nächster Bundesliga-Gegner Borussia Mönchengladbach aktiv an einer Rückkehr des einstigen "Fohlen"-Angreifers, der aktuell zu den formstärksten Spielern der Liga zählt. Kruse stand von 2013 bis 2015 bei der Borussia unter Vertrag und etablierte sich in dieser Zeit in der Nationalmannschaft.

Nun will Sportchef Max Eberl aus der prekären vertraglichen Lage des Topstürmers Profit schlagen. Kruse schoss in dieser Saison zehn Tore und bereitete 13 weitere Treffer vor. „Klar ist, dass Max für andere Klubs interessant ist“, sagte Werder-Boss Frank Baumann.

Baumann: Kruse "hatte eine gute Zeit in Mönchengladbach"

Der ehemalige Nationalspieler will einen Abgang Kruses an die alte Wirkungsstätte nicht ausschließen.* "Wir wissen, dass Max in Mönchengladbach immer noch einen guten Ruf hat und eine gute Zeit hatte."* Er sei allerdings "nach wie vor entspannt“ und setzt auf eine Vertragsverlängerung des Stürmers, der seit 2016 im Weserstadion aktiv ist und in dieser Zeit 88 Spiele für den SVW absolvierte.

Dessen Sturmpartner und langjähriger Weggefährte Martin Harnik ist allerdings skeptisch, was einen Verbleib Kruses in Bremen angeht. „Es ist brutal schwer, ihn in dieser Form zu halten. Ich glaube, dass das eine oder andere gute Angebot auf den Tisch kommt“, betonte Harnik kürzlich. Kruse wollte sich zuletzt nicht über seine Zukunft äußern. Das tat stattdessen Frank Baumann, der erklärte: "Max kann sich sehr, sehr gut vorstellen, hierzubleiben."

Trennung von Hecking entscheidend für Gladbach-Comeback?

Möglich, dass der 31-Jährige einen Verbleib bei Werder auch davon abhängig macht, ob das Team von Florian Kohfeldt den Sprung ins internationale Geschäft schafft. Aktuell ist Werder Tabellen-Sechster, wäre somit in der Europa League dabei. Der neunte Platz ist allerdings nur einen Punkt entfernt.

Der in den vergangenen Wochen überragende Kruse spielte zwischen 2013 bis 2015 sehr erfolgreich in Mönchengladbach und wechselte danach zum VfL Wolfsburg. Dort kam er unter dem damaligen VfL-Trainer und heutigen Mönchengladbach-Coach Dieter Hecking nicht wie gewohnt zur Geltung und ging nur ein Jahr später, auch nach privaten Vorfällen, nach Bremen.

Durch die Hecking-Trennung in Gladbach im Sommer könnte Kruse bei der Borussia wieder zum Thema werden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird der Noch-Salzburger Marco Rose zur nächsten Saison neuer Cheftrainer von Mönchengladbach. Eberl hat eine "mündliche Einigung" mit einem noch ungenannten Cheftrainer am Freitag bereits bestätigt.

