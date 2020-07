Rückkehr nach Bremen? Werder nimmt offenbar Kontakt zu Max Kruse auf 

Bei welchem Klub heuert Max Kruse an ? Diese Frage brennt vor allem den Fans von Werder Bremen unter den Nägeln. Nicht wenige wünschen sich, dass der ehemalige Nationalspieler nach seinem Abgang zu Fenerbahce Istanbul im vergangenen Sommer wieder an die Weser zurückkehrt. Und offenbar können sie sich leise Hoffnungen machen, den 32-Jährigen bald wieder im Werder-Trikot auflaufen zu sehen. Denn nach Informationen der Bild hat der Klub Kontakt zu seinem Ex-Spieler aufgenommen. Ein Wechsel sei noch nicht in Sicht, aber beide Seiten stünden "im direkten Austausch", heißt es.

Kruse ist aktuell vertragslos, nachdem er dem türkischen Traditionsklub nach nicht einmal einem Jahr den Rücken kehrte. Grund für die Auflösung des Arbeitspapiers sollen ausbleibende Gehaltszahlungen gewesen sein. Kruse selbst peilt eine Rückkehr nach Deutschland an und betonte zuletzt, dafür auch auf Gehalt verzichten zu wollen. Die Werder-Verantwortlichen um Sportchef Frank Baumann hielten sich zuletzt bezüglich Kruse zurück - verneinten jedoch auch das Interesse an dem ablösefreien Spieler nicht.

Hamann rät Werder zu Kruse-Transfer: "Brauchst Leute, die vorangehen"

Wenn es nach Sky-Experte Dietmar Hamann geht, dann sollte Bremen Kruse wieder unter Vertrag zu nehmen. "Falls Kruse sich eine Rückkehr vorstellen kann, sollte Werder ihn zurückholen", sagte der 46-Jährige dem Weser-Kurier. Hamann sieht in dem einstigen Gladbacher einen Spielertypen, den der SVW in der schwachen letzten Saison so schmerzliche vermisste - einen echten Leader auf dem Platz. "Du brauchst Leute, die in schwierigen Phasen vorangehen. Und Max ist so jemand", beschrieb Hamann eine Qualität des 32-Jährigen. Eine Verpflichtung Kruses würde aus Hamanns Sicht auch bei anderen Transfers helfen. "Wenn andere Spieler wissen, dass der Kruse schon da ist, dann fällt es leichter, noch den zweiten, dritten oder vierten Transfer zu tätigen", sagte er.