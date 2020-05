Max Meyer reagiert auf Lambo-Video von Vater Achim über "Pleiteklub" Schalke 04: "Bin zutiefst schockiert"

Man könnte den Clip durchaus als Protz-Anfall bewerten, eine Art, den Reichtum von Sohnes Gnaden und den Zahlungen dessen ehemaligen Vereins werten - mitten in der Corona-Krise. Und genau davon will sich Max Meyer distanzieren. Deshalb reagiert der Profi des Premier-League-Klubs Crystal Palace umgehend mit einem Statement auf das Video seines Vaters. "Ich bin zutiefst schockiert über dieses Video. Das passt nicht in diese Zeit, das passt nicht in diese Welt, das passt in gar keine Zeit", schrieb der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler bei Instagram.