Bericht: Max Meyer vor Bundesliga-Rückkehr? 1. FC Köln streckt Fühler nach Ex-Schalke-Profi aus

Vor zweieinhalb Jahren verließ Max Meyer seinen Jugendklub FC Schalke 04 im Streit - um die Fußball-Welt zu erobern und eine ganz große Karriere zu starten. Inzwischen ist der 25-Jährige, der von seinem Berater Roger Wittmann im Vertragsstreit mit S04 mit dem Prädikat "Weltklasse" versehen worden war, am Tiefpunkt angekommen. Bei Crystal Palace hat Meyer in dieser Saison noch kein Spiel absolviert, Trainer-Veteran Roy Hodgson hat beim Mittelfeldklub der Premier League keine Verwendung für den kleinen Zentrumsspieler, dessen Vertrag in London am Ende der Saison ausläuft. Nun könnte der 1. FC Köln dem Ex-Nationalspieler eine Exit-Strategie bescheren - mit einer möglichen Rückkehr in die Bundesliga.

