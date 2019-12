Kaum Einsätze bei Crystal Palace: Ex-Schalke-Profi Max Meyer plant wohl Winter-Wechsel

Es läuft derzeit nicht rund für Max Meyer bei Crystal Palace. Während sein Klub in der Premier League gute Ergebnisse erzielt und als Siebter sogar zu den Überraschungen der bisherigen Saison zählt, muss der 24-Jährige meist zuschauen. In den ersten beiden Partien der Spielzeit 2019/20 gegen den FC Everton (0:0) und Sheffield United (0:1) spielte Meyer von Beginn an, doch seither sammelte er lediglich 17 Einsatzminuten. Bei den vergangenen beiden Spielen gegen Burnley und Bournemouth stand er nicht einmal im Kader.