Köln-Profi Max Meyer: Warum er für seine Bundesliga-Rückkehr auf viel Geld verzichtete

Sein Winter-Wechsel zum 1. FC Köln war eine Überraschung: Max Meyer hatte seinen Vertrag in England bei Crystal Palace aufgelöst und unterschrieb bei dem abstiegsbedrohten Bundesligisten - und nahm dafür finanzielle Einbußen in Kauf. "Ich habe auf viel Geld verzichtet, um nach Köln zu kommen und Spaß beim Fußballspielen zu haben", sagte der Mittelfeldspieler gegenüber der Bild. "Das unfassbar tolle Gefühl, am Wochenende auf dem Platz zu stehen, ist durch nichts zu ersetzen", so der 25-Jährige.

