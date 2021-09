Zweijahresvertrag perfekt: Max Meyer wechselt zu Fenerbahce Istanbul 

Wenige Stunden nach der Verpflichtung von U21-Europameister Mergim Berisha hat Fenerbahce Istanbul am Donnerstagabend einen weiteren deutschen Profi an sich gebunden. Wie der türkische Traditionsklub bekanntgab, bestand der zuletzt vereinslose Max Meyer den obligatorischen Medizincheck und unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre. Neben Berisha wartet auf den 25-Jährigen bei seinem neuen Klub auch ein Weltmeister von 2014: Ex-Nationalspieler Mesut Özil spielt seit vergangenem Winter bei Fenerbahce. Der Verein steht nach drei Spieltagen auf Platz zwei in der türkischen Süper Lig. In der Gruppenphase der Europa League ist man einer der Gegner von Eintracht Frankfurt.

Anzeige