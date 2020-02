Max Meyer über Schalke-Kontroverse und fehlende Stimmung in England: "Vermisse die Ultra-Szene"

Im Juni 2018 verließ Max Meyer die Schalker ablösefrei in Richtung Crystal Palace. Vor allem bei den Fans löste der Wechsel Unverständnis aus, zumal sich die "Königsblauen" finanziell mächtig streckten, um den Vertrag mit dem einstigen Nationalspieler zu verlängern. Sportlich wurde der Wechsel zumindest nicht als Fortschritt bewertet. Doch Meyer bereut den Schritt zum derzeitigen Tabellen-Vierzehnten der Premier League nicht. "Natürlich träumt man bei der Premier League von großen Vereinen wie FC Liverpool oder Manchester United, aber Crystal Palace war die beste Gelegenheit, in diese Liga zu wechseln. Seit ich da bin, habe ich rund 50 Spiele in der besten Liga der Welt gemacht, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und ich habe mich weiterentwickelt" sagte Meyer im Interview mit Sport1.

Doch seit seinem Wechsel durchlief Meyer einige Höhen und Tiefen in England. Zeitweise gehörte er trotz seiner großen Anlagen nicht einmal zum Kader Mannschaft der Londoner. Aktuell kommt er regelmäßig zu Einsätzen und gehört zum Stammpersonal der Londoner. "Ich habe mich als Typ weiterentwickelt. Neue Sprache, neuer Klub, neues Umfeld - die Mannschaft hat eine hohe Qualität, wir haben in dieser schwierigen Liga 30 Punkte nicht einfach so geholt", so der 24 Jährige. "Auch wenn ich nicht immer gespielt habe: Ich lerne immer dazu, auch in negativen Momenten."

Meyer über Schalke-Wechsel: "Ich bereue nichts"

Um Meyers Abschied von Schalke gab es einigen Wirbel. Viele Fans nahmen es dem Eigengewächs übel, dass dieser den Klub ablösefrei verlassen hatte. Eigenes Fehlverhalten kann Meyer jedoch nicht feststellen. "Ich bereue nichts, denn ich denke nicht, dass ich mich damals falsch verhalten habe. Ich habe zu Beginn der Saison 2017/18 schon gesagt, dass ich nach dem Jahr gerne gehen möchte. Dann habe ich gute Leistungen gebracht und Schalke hat reagiert. Man wollte mich ja eigentlich schon im Sommer verkaufen, doch ich entschied mich, noch zu bleiben", so der Premier-League-Spieler.

Trotz des sportlichen Reizes der Premier League fehle Meyer vor allem die Stimmung in den englischen Stadien im Vergleich zur Bundesliga. "Ich vermisse die Ultra-Szene aus den deutschen Stadien. Das ist etwas Besonderes und es war immer ein tolles Gefühl, wenn in der Woche nach einem Spiel auf Schalke die Fans beim Training waren. Ultras werden oft kritisch gesehen, aber in Gelsenkirchen hatten sie immer ein gutes Gespür für schwierige Situationen", lobt der Ex-Schalker.

Meyer über Bundesliga-Rückkehr: "Will nichts ausschließen"