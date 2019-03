Max Meyer erklärt: So lief der Transfer von Schalke 04 zu Crystal Palace

Ex-Schalker Meyer hatte Anpassungsprobleme bei Crystal Palace

Der Deutsche wurde vor seinem England-Wechsel auch mit Klubs aus der Bundesliga wie Hertha BSC oder die TSG 1899 Hoffenheim in Verbindung gebracht. Der ehemalige Gelsenkirchener hatte in England kurze Anpassungsprobleme, wie er verriet: "Es war schwierig für mich. Ich habe mein Zuhause und den Klub, für den ich neun Jahre gespielt habe, verlassen", so Meyer. "Zudem habe ich nicht so gut Englisch gesprochen." Mittlerweile gefalle es ihm aber: "Ich fühle mich gut hier. Ich mag London und ich mag den Verein."