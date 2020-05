Vater von Max Meyer entschuldigt sich für Lambo-Video bei seinem Sohn: "Bärendienst erwiesen"

Dieses Video war das Gesprächsthema im Netz: In den sozialen Medien war am Donnerstag ein Video aufgetaucht, auf dem Max Meyers Vater Achim hinter dem Steuer eines Luxus-Auto zu sehen ist. "Besser geht nicht, Männer. Durch die verbotene Stadt. Gelsenkirchen. Ab zum Steuerberater. Schön mit de(m) bezahlte(n) Lambo(rghini) vom Pleiteklub. Herrlich“, sagt Meyer senior während der Fahrt in sein Smartphone. Mit "Pleiteklub" ist wohl der FC Schalke 04 gemeint. Ein Video, das für Entrüstung sorgte - auch beim eigenen Sohn, der sich vom Inhalt des Videos umgehend distanzierte. Gegenüber der Bild hat sich Achim Meyer nun auch bei seinem Sohn entschuldigt.

Laut Meyer senior soll es sich bei dem Protz-Video um die Einlösung einer verlorenen Wette gehandelt haben, die über Umwege aus einer privaten Gruppe den Weg ins Netz gefunden habe: "Ich bereue das natürlich total – es ist eine Katastrophe. Auch wenn die Intention eine andere war. Max ist jetzt der Leidtragende, der Vater hat ihm unbeabsichtigt einen Bärendienst erwiesen", zeigte sich der Vater des Crystal-Palace-Profis Max Meyer reumütig.

Der frühere Schalke-Profi Max Meyer reagierte auf das Video via Instagram- und Facebook-Post: "Ich bin gerade auf ein Video meines Vaters aufmerksam gemacht worden. Ich bin zutiefst schockiert über dieses Video. Das passt nicht in meine Welt, das passt nicht in diese Zeit, das passt in gar keine Zeit.“ Der Vater sagte nun zur Bild, dass er bereits Kontakt zu Sohn Max gesucht hat: "Natürlich habe ich mich bei ihm entschuldigt. Mehr Mist als ich in dem Moment kann man nicht bauen. Wir vertrauen uns. Dass er jetzt sauer ist, kann man doch absolut nachvollziehen."

Schalke-Trainer David Wagner über Meyer-Video: "Da habe ich gar nichts für übrig"

Max Meyer spielte von 2009 bis 2018 bei den Schalkern, ehe er zu Crystal Palace nach London in die Premier League wechselte. Viele Fans nahmen es ihm übel, dass dieser den Klub ablösefrei verlassen hatte. Eigenes Fehlverhalten wollte Meyer in einem Interview mit Sport1 im vergangenen Februar jedoch nicht feststellen. "Ich bereue nichts, denn ich denke nicht, dass ich mich damals falsch verhalten habe. Ich habe zu Beginn der Saison 2017/18 schon gesagt, dass ich nach dem Jahr gerne gehen möchte. Dann habe ich gute Leistungen gebracht und Schalke hat reagiert. Man wollte mich ja eigentlich schon im Sommer verkaufen, doch ich entschied mich, noch zu bleiben", sagte der Premier-League-Spieler.