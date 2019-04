Max Verstappen mit Wutausbruch in Richtung Sebastian Vettel & Co.: "Das sind solche ..."

Der Wutausbruch via Teamfunk musste immer wieder durch lautes Piepen unterbrochen werden. Nicht alles, was dem niederländischen Formel-1-Piloten Max Verstappen über die Lippen ging, war jugendfrei. Verstappen war sauer, richtig sauer. Er fühlte sich bei seinem Versuch einer schnellen Runde im entscheidenden Durchgang der Qualifikation zum Großen Preis von China am Samstag von Konkurrenten eingebremst. "Das sind solche W**, ehrlich jetzt. Jeder fädelt sich auf und sie vermasseln es einfach. Da will man einfach nett sein und alle versauen es", motzte der Niederländer.