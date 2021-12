"Wir bedauern das sehr": Maximal 750 Zuschauer bei Bundesliga-Spielen von Stuttgart und Hoffenheim

Die Bundesliga-Klubs VfB Stuttgart und TSG 1899 Hoffenheim müssen ihre Heimspiele an diesem Wochenende vor fast leeren Rängen austragen. Die Landesregierung Baden-Württemberg plant wegen der bedrohlichen Corona-Lage drastische Zuschauereinschränkungen, die von diesem Samstag an in Kraft treten sollen. Demnach sind vorerst nur noch 750 Besucher bei Fußballspielen zugelassen. Für die Profiklubs im Land bedeutet dies faktisch eine Rückkehr zu Geisterspielen.