"Keine Garantien": Werder-Star Maximilian Eggestein lässt Verbleib in Bremen offen

Maximilian Eggestein hat seine Zukunft bei Werder Bremen kurz vor dem Saisonstart offen gelassen. "Es gibt im Moment keine Garantien", sagte der Mittelfeldspieler des Bundesliga-Absteigers am Donnerstag. "Es ist für alle Seiten schwierig. Keiner weiß so richtig, mit welcher Mannschaft wir in die Saison gehen. Für den Verein ist es schwierig zu planen, für uns Spieler auch", sagte der 24-Jährige. Eggestein besitzt in Bremen noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

