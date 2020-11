Maximilian Levy startet bei Bahnrad-EM, Leipzigs Felix Groß muss daheim bleiben

Viel logistische Arbeit

"Meine Motivation ist nicht das Geld"

Levy führt ausschließlich sportliche Gründe an – was die Preisgelder der UEC belegen. „Meine Motivation ist nicht das Geld. Ich habe so viel auf mich genommen, um im nächsten Jahr zum vierten Mal bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Es geht mir um den Wettkampf“, sagte Levy. Trotzdem macht der dreifache Olympia-Medaillengewinner auch auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise aufmerksam.

„Ich bin der einzige Normale“

Wäre ein privat organisierter Einzelstart auch eine Option für den Leipziger Felix Groß gewesen? „Nein“, sagt der 22-Jährige schweren Herzens. Der Athlet vom SC DHfK verweist auf den entscheidenden Unterschied: „Maximilian ist Profisportler, wir anderen sind Angehörige der Bundeswehr oder Bundespolizei. Unser Arbeitgeber hat mit entschieden, dass wir im Risikogebiet nicht starten dürfen.“ Auf diesen Aspekt hatten auch die Kanuten Andrea Herzog und Franz Anton (LKC) verwiesen, als ihr Verband die Teilnahme an der Slalom-EM in Prag sowie den Weltcups in Slowenien und Frankreich gestrichen hatte.

Felix Groß war in Plowdiw nicht nur in der Teamverfolgung, sondern auch in den Einzelrennen über 1000 und 4000 Meter gemeldet. In allen drei Disziplinen hatte der WM-Fünfte von Berlin zuletzt bei der U23-EM in Italien Medaillen errungen. In Bulgarien hätte er sogar zu den Favoriten in der Einerverfolgung der Männer gehört, da Bahn-Weltmeister und Zeitfahrweltmeister Filippo Ganna (Italien) wegen eines Coronabefundes ausfällt. „Ganna war sicher nach dem Giro in der Form seines Lebens und hätte den Weltrekord attackiert“, sagt Felix Groß: „Auch ich war top drauf, ich konnte meine Form nach der U23-EM noch mal steigern.“ Deshalb sei er so traurig, dass es mit dem EM-Start nichts wird.