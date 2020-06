Ehemaliger BVB-Profi Maximilian Philipp über 20-Millionen-Ablöse: "Das ist mir unangenehm"

Maximilian Philipp denkt nicht gern an die Hohe Ablösesumme, die Borussia Dortmund vor zwei Jahren für seinen Wechsel vom SC Freiburg bezahlt hat. "Das ist mir unangenehm. Was könnte man mit 20 Millionen alles machen? Aber wir Spieler können nichts für die Preise, die für uns gezahlt werden. Für mich ist es dennoch viel zu viel", sagte der 26 Jahre alte Angreifer, der inzwischen für Dynamo Moskau spielt, dem Kicker.

Überhaupt betrachtet Philipp die Unsumme, die im Profi-Fußball im Umlauf sind, kritisch. Die Annahme, dass die Spieler durch die finanziellen Möglichkeiten den Bezug zur Realität verloren hätten, will er aber nicht gelten lassen. "Die Vorurteile wird es immer geben, und natürlich gibt es auch immer wieder Spieler, die durch ihr Auftreten in der Öffentlichkeit Anlass zur Kritik geben. Aber man sollte nicht alle über einen Kamm scheren und auch nicht einfach nur danach urteilen, wie sich jemand zum Beispiel in den sozialen Medien präsentiert. Ich kenne viele Spieler, die sich sozial engagieren, ohne dass sie es an die große Glocke hängen."

Philipp engagiert sich über "Common Goal" Der frühere Bundesliga-Profi beteiligt sich wie viele seiner Kollegen an der Initiative "Common Goal", bei der die Spieler ein Prozent ihres Einkommens karitativen Einrichtungen zur Verfügung stellen. Er erklärt: "Ich habe schon früher gespendet, als Fußballer hat man nur einmal die Möglichkeit, etwas von dem Verdienst abzugeben. Ich weiß es sehr zu schätzen, was ich habe, komme nicht aus einer Familie, wo mir das Geld hinterhergeworfen wurde. Jetzt habe ich die Möglichkeit, etwas abzugeben und anderen Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht."

