Perfekt! BVB-Star Maximilian Philipp wechselt zu Dynamo Moskau

Philipp erklärt Wechsel: Spielpraxis "oberste Priorität"

" Es war für mich etwas Besonderes, für Borussia Dortmund zu spielen. Ich möchte mich bei der schwarzgelben Familie für die Unterstützung in den vergangenen zwei Jahren bedanken ", äußert sich Philipp auf der Homepage des BVB und erklärt den Wechsel: "Für mich hat es in meinem Alter oberste Priorität, so viel Spielpraxis wie möglich zu bekommen, deswegen freue ich mich jetzt auf eine neue Herausforderung."

Philipp war 2017 für 20 Millionen Euro vom SC Freiburg zu Borussia Dortmund gewechselt. In zwei Jahren kam der ehemalige deutsche Jugendnationalspieler in 51 Spielen für die Westfalen auf 11 Tore und 8 Vorlagen in Bundesliga, Pokal und Champions League. In der abgelaufenen Saison war er beim Vizemeister zunehmend nur Ergänzungsspieler, kam lediglich auf 18 Liga-Einsätze - davon keinen über 90 Minuten.