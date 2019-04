Maximilian Pommer will mit dem 1. FC Lok Leipzig aufsteigen.

Leipzig. Bei der Frage muss Maximilian Pommer grinsen. Das lässt den 21-Jährigen noch etwas jünger wirken, als habe er gerade einen Lausbubenstreich begangen. Ob er also ein Typ mit Ecken und Kanten sei? „Ja“, lautet die Antwort. Deshalb heißen die Vorbilder von Pommer auch Zlatan Ibrahimovic und Christiano Ronaldo. Echte Typen eben. Trainer Björn Joppe beschreibt diese Eigenschaften Pommers so: „Er ist auf dem Platz ein kleiner Perfektionist. Wenn eine Aktion nicht klappt, wird er schnell sauer“.

Dem offensiven Mittelfeldspieler gelingt für den 1. FC Lokomotive Leipzig derzeit viel, aber eben noch nicht alles. Pommer ist technisch vielleicht der stärkste Lok-Spieler. „Er macht Sachen, die andere nicht machen“, schwärmt auch der Trainer. Allerdings weiß Pommer auch, woran er noch arbeiten muss: „Meinen Abschluss. Und vielleicht körperlich noch etwas zulegen“. In 21 Ligaspielen für Lok in dieser Saison traf er ein Mal – zu wenig für seine Position.

Pommer hat stets den Blick für den Nebenmann

In Neuhaus am Rennsteig geboren verbrachte Pommer fast die ganze Jugend beim FC Rot-Weiß Erfurt, ehe er vor fast zwei Jahren nach Probstheida kam. Dort plagte ihn eine schwere Rückenverletzung, setzte ihn das erste Vertragsjahr außer Gefecht. Lok hielt trotzdem an ihm fest, gab ihm ein neues Arbeitspapier, weil das Talent in ihm gesehen wurde. „Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt Pommer heute.