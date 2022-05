Mbappé entschuldigt sich bei Real Madrid nach neuem PSG-Vertrag: "Ich kann mir ihre Enttäuschung vorstellen"

Stürmerstar Kylian Mbappé hat nach seiner Absage an Real Madrid und der Vertragsverlängerung bei Paris Saint-Germain Verständnis für die Verstimmung beim spanischen Meister. Zugleich kündigte der französische Weltmeister in einer Stellungnahme bei Twitter an, dem Real-Team beim Champions-League-Endspiel gegen den FC Liverpool an diesem Samstag in seiner Heimatstadt Paris die Daumen zu drücken.

Anzeige