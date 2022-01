Mbappé-Nachfolger mit Mega-Gehalt? PSG und der Plan mit BVB-Star Erling Haaland

Wird Erling Haaland in der kommenden Saison das Trikot von Paris Saint-Germain tragen? Bisher hat der norwegische Nationalstürmer stets einen Wechsel in die spanische Liga bevorzugt, falls er Borussia Dortmund und die Bundesliga am Ende dieser Saison verlassen sollte. Dass er jedoch von den enttäuschenden Ergebnissen seines Teams genervt und gefrustet ist, ist kein Geheimnis mehr. Seine unmissverständlichen Worte im norwegischen Fernsehen nach dem 5:1-Erfolg am vergangenen Wochenende gegen den SC Freiburg sind in bester Erinnerung ("Die letzten sechs Monate habe ich beschlossen, aus Respekt vor Dortmund nichts zu sagen. Nun hat der Klub begonnen, mich zu drängen, eine Entscheidung zu treffen.") Dass er jedoch in der französischen Ligue 1 seine Karriere fortsetzen könnte, galt bisher nicht als seine Priorität.

