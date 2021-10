Mbappé rettet PSG spät: Pochettino-Elf verhindert zweite Liga-Niederlage in Folge

Lange sah es am Freitagabend so aus, als würde Paris Saint-Germain das zweite Liga-Spiel in Folge verlieren. Dann drehte die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino gegen Angers aber doch noch auf: Kurz vor Schluss rettete Kylian Mbappé PSG, das ohne Neymar und Lionel Messi angetreten war, sogar noch drei Punkte.