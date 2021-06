Diskriminierung gegen Mbappé und Ronaldo? UEFA leitet nach EM-Spielen in Budapest Ermittlungen ein

Wegen „möglicher diskriminierender Vorfälle“ hat die UEFA in Bezug auf die beiden EM-Spiele Ungarns gegen Portugal am 15. Juni (0:3) und gegen Frankreich am vergangenen Samstag (1:1) Ermittlungen eingeleitet. Das gab die Europäische Fußball-Union am Sonntagmittag bekannt.

