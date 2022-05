Mbappé-Verlängerung bei PSG "skandalös": La Liga will Beschwerde bei UEFA und EU einlegen

Der Poker um die Zukunft von Superstar Kylian Mbappé ist beendet. Der 23-Jährige bleibt bei Paris Saint-Germain und wird nicht zum spanischen Topklub Real Madrid, mit dem er zuletzt in Verbindung gebracht werden konnte, wechseln. Das erklärten Klub und Spieler vor dem letzten Saisonspiel gegen den FC Metz am Samstagabend . Der im Sommer auslaufende Vertrag wurde bis 2025 verlängert und beinhaltet Medienberichten zufolge ein Netto-Gehalt von 100 Millionen Euro sowie einen Unterschriftsbonus von 300 Millionen Euro. Und das sorgt für mächtig Ärger.

La-Liga-Chef Javier Tebas hatte die kursierenden Zahlen verärgert kommentiert und beim PSG-Deal mit dem Angreifer von einer "Beleidigung für den Fußball" gesprochen . Die spanische Liga kündigte am Abend sogar an, Beschwerde gegen die Vertragsverlängerung bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA), den französischen Verwaltungs- und Steuerbehörden sowie der Europäischen Union einzulegen. Diese Art von Vereinbarung würde die wirtschaftliche Stabilität des europäischen Fußballs attackieren sowie die Hunderttausende Jobs und die Integrität des Sports gefährden, hieß es zur Begründung.

So sei es "skandalös", dass ein Verein derartige Geschäfte realisieren könne, obwohl er im vorangegangen Geschäftsjahr Schulden im hohen Millionenbereich erwirtschaftet habe. "Da PSG mit inakzeptablen Gehaltsmassen und großen wirtschaftlichen Verlusten in den vergangenen Spielzeiten aufwartet, geht man in dieser Situation von einer unmöglichen Investition aus, die zweifellos die Nichteinhaltung der aktuellen Vorschriften zur wirtschaftlichen Kontrolle" der UEFA, und des französischen Fußballs impliziere, heißt es in der Stellungnahme weiter.