Nach McKennie-Wechsel zu Juventus Turin: Diese Spieler schafften bei Schalke 04 den Durchbruch

Mit Weston McKennie hat der FC Schalke 04 einen seiner talentiertesten Spieler ziehen lassen müssen. Der US-Amerikaner wechselt zu Juventus Turin, wie der Bundesligist am Samstagabend mitteilte. Der Mittelfeldspieler werde zunächst für eine Saison an den italienischen Rekordmeister um Superstar Cristiano Ronaldo ausgeliehen. "Der Transfervertrag beinhaltet diverse Optionen, wonach aus dem Transfer auf Leihbasis im Sommer 2021 ein permanenter Transfer werden könnte. McKennies Vertrag bei den Knappen ist bis zum 30. Juni 2024 datiert", hieß es in der Mitteilung weiter.