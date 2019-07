MDR-Fantalk: Fußball zwischen Romantik und Realität

Leipzig. Der MDR scheute weder Mühen noch Kosten und pflanzte an geschichtsträchtiger Stelle eine heimelige Sport-im-Osten-Fußballtribüne. Ort der Handlung: Die Leipziger Büttnerstraße 10, in der im Jahr 1900 der Deutsche Fußball-Bund DFB gegründet worden war. Thema des knapp zweistündigen Live-Stream-Abends mit Schalten ins TV-Programm: Unser Fußball zwischen Romantik und Realität. Und: Was können die Kleinen von den Großen lernen – und die Großen von den Kleinen? Geistige Väter des Fan-Talks: MDR-Sportchef Raiko Richter und seine beiden rechten Hände Guido de Santis und Torsten Teichert.

Die Tribüne – prominent besetzt. Bei der BSG Romantik legten sich unter anderem Frank Kühne (BSG Chemie Leipzig), Holger Hasse (Wismut-Aue-Wachküsser), Jörg Emmerich (langjähriger Erzgebirge-Aue-Profi), Markus Müller (Sprecher der Fanszene Chemnitzer FC e.V.) sowie ZFC-Meuselwitz-Coach Heiko Weber ins Zeug. Kapitän dieser Truppe: Moderator Tom Scheunemann, Sympathisant des FC Union Berlin.

Ex-Mainz-Profi Guido Schäfer, Chefteporter der Leipziger Volkszeitung, führte den FC Realität aufs Feld/ins Studio. Im Team: Ex-Fifa-Schiedsrichterin Anja Kunick, Sachsens Fußball-Boss Hermann Winkler, die RB-Aktivisten Perry Bräutigam (Repräsentant) und Marco Kurth (U17-Coach), der Ex-Sportdirektor von RW Erfurt, Oliver Bornemann und Magdeburs Sportchef Mario Kallnik.

Flutlicht für Leutzsch: Freundschaftsspiel in Frankfurt

Eines vorneweg: BSG und FC gingen sich nicht an die Wäsche, kamen einander trotz unterschiedlicher Erdumlaufbahnen zumindest gedanklich näher und können sich an manchen Stellen durchaus befruchten. Ein Beispiel: Am 6. September spielt Viertliga-Aufsteiger Chemie Leipzig auf Einladung der Bundesliga-SGE in Frankfurt – die Einnahmen fließen in den Flutlicht-Klingel-Beutel der BSG.

Sachsens Fußball-Chef Hermann Winkler ist mit dem Status – zwei Erstligisten und zwei Zweitligisten aus dem Osten – nicht zufrieden. „Da kann und muss mehr kommen“, sagte der Ex-EU-Parlamentarier. Einigkeit herrschte in der Runde, dass die Wendewirren im Fußball ihre Spuren hinterlassen haben, der Westen den Osten gewissermaßen volley nahm.

Sachsens Fußball-Chef Winkler kritisiert Verfahren zur Präsidentensuche beim DFB

Die Präsidentensuche des Deutschen Fußball-Bundes ist nicht nach Winklers Gusto. „Der DFB hat das intransparenteste und undemokratischste Verfahren gewählt, das man sich denken kann. Die haben eine Schweizer Personalagentur beauftragt, Kriterien zu suchen, wie die Frau oder der Mann an der Spitze aussehen muss. Und jetzt wird gerade gekungelt, wie das alles vonstatten gehen soll.“ Mario Kallnik ist mit dem legendären 1. FC Magdeburg romantisch angehaucht in die 2. Liga aufgestiegen und mit dem Abstieg hart in der Realität gelandet. Besonders nah war Kallnik und Co. die Trennung vom zweifachen Aufstiegshelden Jens Härtel gegangen. Kallnik: „Das war für alle Beteiligten hart.“ Finanzielle Abenteuer kommen für den 1. FCM weiter nicht in Frage, so Kallnik. Dass die dritte Liga in Ermangelung an adäquaten TV-Geldern und risikobereiten Club-Chefs eine höchst problematische Liga ist, ließ im MDR-Fußball-Experten Lutz Lindemann den Gedanken an Gehaltsobergrenzen reifen. Die wiederum halten Kallnik und Emmerich nicht für praktikabel. Markus Müller, Sprecher der CFC-Fanszene, kritisierte den Führungsstil des Insolvenzverwalters Klaus Siemon. Der habe die Fans nicjt mitgenommen und ohne Rücksicht aus Verluste den soforten Wiederaufstieg durchgeboxt.

Heiko Weber und der ZFC Meuselwitz haben in Sachen RB Leipzig keinerlei Berührungsängste und dank zweier lukrativer Testpartien einen neuen Kunstrasen angeschafft. In Reihen der Chemiker ist ein Freundschaftsspiel gegen die Roten Bullen noch Zukunftsmusik, weil den eingefleischten grün-weißen Fans (noch) nicht vermittelbar. Perry Bräutigam und Marco Kurth berichteten, dass bei den Rasenballern Menschen aus Fleisch und Blut und eben keine Projekt-Arbeiter am Werk sind. Anja Kunick freut sich, dass die RB-Bosse ihr Herz für Frauenfußball entdeckt haben. „Nachhaltigkeit funktioniert nur, wenn der Frauenfußball professionalisiert wird“, so Kunick mit Blick in die US-amerikanische Profi-Liga.

