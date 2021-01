MDR-Fernsehverträge auf der Kippe: Droht der Regionalliga Nordost das TV-Aus?

Leipzig. Kündigt der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) dem Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) die TV-Verträge? Ein Zeitungsbericht legte dies am Donnerstagmorgen nahe. Es wäre ein kleines Erdbeben für die krisengeschüttelten Regionalliga-Clubs in Ostdeutschland. Schließlich berichtet der MDR seit Jahren ausführlich rund um die Spiele der höchsten deutschen Amateurklasse, in der unter anderem Traditionsvereine wie Lok Leipzig, BSG Chemie Leipzig, Carl-Zeiss-Jena, BFC Dynamo oder der Chemnitzer FC spielen. Die Regionalliga ist seit Jahren fester Bestandteil der Marke "Sport im Osten" und kann sich dort großer Beliebtheit erfreuen. Und gerade während der Pandemie, als Fans nicht mehr in die Stadien gehen konnten, schalteten mitunter bis zu 40.000 Zuschauer in die MDR-Livestreams. Damit soll nun Schluss sein?

