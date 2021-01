Medaillen für virtuellen New York Marathon in Leipzig eingetroffen

Leipzig. Unter den Weihnachtsbaum haben sie es nicht wie angekündigt geschafft, doch gleich im neuen Jahr erreichten die begehrten Stücke per Post ihre glücklichen Sammler. „Da freut man sich wahnsinnig drauf“, sagt Laufladen-Geschäftsführer Uwe Förster und zeigt mit seiner Frau Kathrin Severin stolz die Medaille für den virtuellen New-York-Marathon 2020 in die Kamera. Bevor Corona aufkreuzte und die Pläne von 65 Leipzigern durchkreuzte, hatte der 62-Jährige bewährte Tourleiter in 14 Jahren 501 Messestädter in die Wolkenkratzer-Metropole geschickt, selbst absolvierte er dort achtmal den Lauf-Hit erfolgreich. Anzeige

Doch diesmal ging es statt 26 Meilen durch die Straßen von Big Apple gut 42 Kilometer durch L.E. – 38 Läufer hatten am 30. September beim Ersatz für den New-York-Marathon in der Messestadt sowie am Markkleeberger und Cospudener See jede Menge Spaß. Organisiert wurde der Benefizlauf von der Olympiasport Leipzig GmbH. Zugpferde des Charita-Events waren Moderator Roman Knoblauch, Künstler Michael Fischer-Art und DHfK-Ass Nic Ihlow. Für die nicht in Hochform befindlichen Läufer Uwe Fischer, seine Kathrin und Kumpel Thorsten Knab stand fest, dass sie unbedingt mitmachen wollten und es wurde sich auf eine Staffelvariante geeinigt. In ihrer Gruppe feierte Degenfechter Artur Fischer seine Marathon-Premiere in 4:40 Stunden. „Er hat sich tapfer durchgekämpft“, lobte Routinier Förster das junge FCL-Musketier.

DURCHKLICKEN: Zieleinlauf des New York Marathons in LE Jörg Behrends und René Toussaint waren die Ersten, die das Ziel wieder erreichten. Nach und nach schafften es alle TeilnehmerInnen des New York Marathon in Leipzig zum Ausgangspunkt, geschafft und stolz. © Sylvio Hoffmann