Medaillengaranten im Eiskanal: Die Rodel-Erfolge sind eine schöne Tradition

Was Kanu bei den Sommer- sind die Schlittensportarten bei den Winterspielen: Medaillengaranten. Auch in Peking, genauer gesagt in der Eisrinne im rund 70 Kilometer entfernten Yanqing, führt an den deutschen Kufenassen kein Weg vorbei. Die Rodler haben den beeindruckenden Anfang gemacht und mit dem Team-Gold am Donnerstagabend von den vier möglichen Goldmedaillen alle vier gewonnen. Damit sind sie auch für bislang vier der sechs deutschen Goldgewinne verantwortlich – eine überragende Bilanz.

