Medaillen-Gewinn und Siegerehrung verpasst: Wie der Silber-Rausch der Kombinierer an Eric Frenzel vorbeizog

Als seine Kollegen den Gewinn der olympischen Silbermedaille feierten , benötigte Eric Frenzel noch ein wenig Orientierungshilfe. Der erst drei Tage zuvor aus der Corona-Quarantäne entlassene siebenmalige Weltmeister hatte den Zieleinlauf verpasst und nicht so richtig mitbekommen, welche Platzierung beim Mannschaftswettbewerb der Nordischen Kombinierer am Donnerstag herausgesprungen war. Als dritter Läufer der deutschen Staffel war Frenzel auf die fünf Kilometer lange Strecke gegangen. Nachdem er die Distanz bewältigt hatte, ging erstmal nichts mehr. Völlig ausgepumpt verpasste der 33-Jährige sogar die Siegerehrung.

So war er wenig später am ARD-Mikrofon wieder ein wenig zu Kräften gekommen. Ob es ihm wieder gut gehe, wurde Frenzel gefragt. "Ja, jetzt wieder", sagte der dreimalige Olympiasieger, der nach seinem Ausfall für die vorherigen Wettbewerbe nun einen versöhnlichen Abschluss der Olympischen Winterspiele in Peking erlebte. "Ich habe gerade erst erfahren, dass wir Silber geholt haben. Ich bin überglücklich", erklärte Frenzel und kündigte an, sich die Runde von Schlussläufer Vinzenz Geiger nun noch einmal anschauen zu wollen. Mitbekommen von der Aufholjagd seines Teamkollegen hatte er schließlich nichts.