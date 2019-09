Medaillen-Hoffnung Gesa Felicitas Krause über ihr großes Ziel und ihre Chancen bei der WM

Gesa Felicitas Krause gehört zu den besten Athletinnen Deutschlands. In ihrer Paradedisziplin, den 3000 Meter Hindernis, hat sie die deutschen Meisterschaften bereits fünf Mal in Folge für sich entschieden und sicherte sich auch bei den Europameisterschaften in Berlin 2018 eine Goldmedaille. Für die Leichtathletik-WM in Doha hat sie ambitionierte Ziele und möchte einen persönlichen Rekord brechen. Eine Medaille muss das allerdings nicht unbedingt bedeuten, denn die Konkurrenz in Doha schläft nicht, wie Krause im Interview mit dem SPORTBUZZER verrät.

SPORTBUZZER: Frau Krause, durch Ihr Trainingslager in Südafrika in der WM-Vorbereitung wird der Temperaturunterschied zu Doha geringer. Ein Vorteil? Gesa Felicitas Krause (27): Ich sehe die Temperaturen vor Ort als nicht so dramatisch an. Das Stadion ist klimatisiert, und wenn die Sonne untergegangen ist, wird es auch angenehmer. Ich mag ohnehin die Wärme und fühle mich dann gut.

Afrika kennen Sie ohnehin gut. Sie trainieren häufig in Kenia oder Äthiopien. Vor allem wegen der Höhe? Ja. Natürlich gefällt es mir dort auch. Aber es ist etwas anderes, ob ich in den Urlaub fliege oder ins Trainingslager. Es geht mir vor allem um den sportlichen Mehrwert. Für unsere Zeitzone ist es gut, nach Afrika zu fliegen, weil wir in der gleichen Zeit bleiben – auch wenn der Flug relativ lang ist. Ich habe dadurch keine große Umstellung zu bewerkstelligen. Ich bin ein großer Verfechter des Trainings in der Höhe und ich glaube, dass es einen großen Anteil an dem Leistungsvermögen hat. Die besten Athleten der Welt trainieren oder leben in der Höhe.

Gesa Felicitas Krause: "Ich habe alles auf eine Karte gesetzt"

Solche Reisen und Trainingslager kosten allerdings auch eine Menge Geld. Das habe ich mir erarbeitet. Ich habe am Anfang draufgezahlt. Aber so ist das im Leben: Man hat nie für etwas eine Garantie. Früher habe ich mir meine Trainingslager aus eigener Tasche und mit kleineren Sponsoren bezahlt. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt und das Geld, was ich mit meinem Sport verdient habe, sofort wieder investiert. Ich bin froh, dass ich mittlerweile durch meinen Kaderstatus die volle Unterstützung habe und 80 Prozent meiner Trainingslager finanziert bekomme. Das erleichtert die Situation.

Gab es bei Ihnen nie den Punkt, an dem Sie an diesem Weg gezweifelt haben? Nein. Ich habe eine große Leidenschaft für den Sport und wäre auch bereit gewesen, meine Ersparnisse in den Sport zu investieren. Es brächte mir nichts, wenn ich neben dem Laufen etwa auch noch studieren würde. Dann hätte ich vielleicht ein zweites Standbein – aber ich würde im Laufen nicht so weit nach vorn kommen. Dann könnte ich weniger trainieren, als ich müsste. Beides auf einem anständigen Niveau zu betreiben, erschien mir nicht möglich.

"Ich sehe mich nicht als Medaillenkandidatin"

Andere Athletinnen sehen das anders und studieren nebenbei – wie etwa Kugelstoßerin Christina Schwanitz oder Sprinterin Gina Lückenkemper. Ich glaube, dass ich mir auch nach der Karriere ein zweites Standbein aufbauen kann. Ich bin zudem in der Sportfördergruppe der Bundeswehr und habe später dort ein Trittbrett für meine berufliche Karriere. Man kann die Sportarten aber schwer vergleichen. Ich bin acht bis neun Monate im Jahr im Höhentrainingslager, um mein Leistungsniveau zu steigern. Wir Ausdauersportler leben von der Ausdauer im Training, ich laufe mitunter 150 bis 180 Kilometer in der Woche. Da wäre es mir überhaupt nicht möglich, regelmäßig an der Uni zu sein. Ich habe aber großen Respekt vor allen, die ein Studium neben dem Sport schaffen.

Sie haben vor der WM einen neuen deutschen Rekord über die 3000 Meter Hindernis und einen Weltrekord über 2000 Meter Hindernis aufgestellt. Fällt jetzt die Neun-Minuten-Marke in Doha? Ganz so einfach ist es leider nicht. Ich habe lange an den 9:10 Minuten zu kämpfen gehabt, und jetzt fehlen immer noch sieben Sekunden. Ich bin aber in einer guten Verfassung, und mein Ziel für die nächsten Jahre ist es, mir diesen Traum zu erfüllen, unter neun Minuten zu bleiben. Ist dennoch eine Medaille das Ziel? Das wird sehr, sehr schwierig. Ich habe aber große Träume – und eine Medaille ist einer davon. Ich werde den Schwung aus den letzten Wettbewerben mitnehmen und habe ja auch schon einmal unerwartet WM-Bronze gewonnen. Ich sehe mich aber nicht als Medaillenkandidatin. Ich will in Doha mein bestmögliches Rennen laufen und vielleicht eine neue Bestzeit aufstellen.

